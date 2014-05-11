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Минобороны опубликовало кадры уничтожения бойцов ВСУ в районе Никольского

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После точных попаданий оператор увел беспилотник на безопасное расстояние.

Минобороны опубликовало видео уничтожения бойцов украинских войск в районе Никольского.

На представленных кадрах показана работа беспилотной летательной авиации. Дрон завис над укрытым маскировочной сетью артиллерийским орудием, которое вело огонь в сторону российских войск. Затем произошел сброс двух снарядов с беспилотника на позицию орудия. После точных попаданий оператор увел беспилотник на безопасное расстояние.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении до 115 человек.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы украины, минобороны россии, никольское
Категории: Лента новостей, Новости России,

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