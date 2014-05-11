Минобороны опубликовало кадры уничтожения бойцов ВСУ в районе Никольского

После точных попаданий оператор увел беспилотник на безопасное расстояние.

Минобороны опубликовало видео уничтожения бойцов украинских войск в районе Никольского.

На представленных кадрах показана работа беспилотной летательной авиации. Дрон завис над укрытым маскировочной сетью артиллерийским орудием, которое вело огонь в сторону российских войск. Затем произошел сброс двух снарядов с беспилотника на позицию орудия. После точных попаданий оператор увел беспилотник на безопасное расстояние.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении до 115 человек.

Видео: Минобороны России