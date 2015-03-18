Игорь Конашенков рассказал о ходе СВО в регионе.

"Южная" группировка Вооруженных сил России за минувшие сутки проведения специальной военной операции успешно отразила девять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по донецкому направлению. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 24 июня сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерасл-лейтенант добавил, что удалось поразить боевую машину пехоты противника, семь пикапов, гаубицы Д-20 и Д-30, а также свыше 245 человек личного состава ВСУ.

Активными действиями успешно отражены девять атак противника в районах населенных пунктов Веселое, Артемовск, Авдеевка, Первомайское и Марьинка Донецкой Народной Республики. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт пояснил, что на бахмутовском тактическом направлении ударами отечественной авиации и артиллерии были ликвидированы скопления живой силы и военной техники 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ. Генерал-лейтенант заметил, что вблизи таких населенных пунктов как Северск и Сухая Балка в Донецкой Народной Республики, военными уничтожены два склада боеприпасов 45-й артиллерийской бригады и 109-й бригады территориальной обороны армии противника.

МО РФ сообщило, что российские средства ПВО уничтожили 24 украинских беспилотника.

Фото и видео: Минобороны России