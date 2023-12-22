Александр Гордеев рассказал о работе "Востока" на СВО.

Боевые подразделения "Восточной" группировки российских за минувший день проведения специальной военной операции на южнодонецком направлении пресекли 11 попыток Вооруженных сил Украины усилить собственные передовые позиции, а также провести ротацию живой силы на южнодонецком направлении. Соответствующее заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 31 января руководитель пресс-службы "Востока" Александр Гордеев. Офицер подчеркнул, что задачи выполнены вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Урожайное и Приютное.

Потери противника составили до 60 военнослужащих, танк, два автомобиля, две буксируемые гаубицы FH70 производства Великобритании и одна гаубица Д-30. Александр Гордеев, глава пресс-службы "Востока"

Военослужащий пояснил, что бомбардировочная авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы смогли поразить опорные пункты и места скопленияличного состава 31-й, 72-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад и 116-й бригады территориальной обороны ВСУ, находившихся в районах Константиновки, Новомихайловки и Антоновки.

Российские гранатометчики сорвали ротацию ВСУ на купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России