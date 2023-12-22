Российские гранатометчики сорвали ротацию ВСУ на купянском направлении

В МО РФ рассказали подробности выполнения задачи на СВО.

Российские боевые расчеты гранатометов АГС-17 "Пламя" от "Западной" группировки Вооруженных сил страны в рамках проведения специальной военной операции сорвали ротацию подразделений личного состава Вооруженных сил Украины на купянском направлении. В пресс-службе министерства по обороне уточнили, что мотострелковые полка успешно вскрыли передвижение противника, а затем организовали доразведку цели.

В кратчайшие сроки расчеты 30-мм АГС-17 "Пламя" прибыли на огневые позиции и точным попаданием накрыли выявленные цели на дальности около 1,5 км. пресс-служба Минобороны РФ

Наводчик с позывным "Лис" объяснил журналистам, что огонь корректировался при помощи беспилотников. Перед этим гранатомет совершил два или три выстрела в сторону ВСУ. Специалист добавил, что его расчет ранее успешно ликвидировал бойцов элитных подразделений ВСУ.

Минобороны показало кадры боевой работы ТОС-1А "Солнцепек".

Фото и видео: Минобороны России