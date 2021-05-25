МО РФ сообщило о поражении Западной группировкой замаскированных опорников ВСУ

"Запад" выполнил задачу на СВО.

Российские боевые экипажи БМП-3 при первой гвардейской танковой армии "Западной группировки" войск ликвидировали замаскированные опорные пункты и живую силу Вооруженных сил Украины, размещенную в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующие сведения прессе предоставили сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Известно, что разведчики с применением беспилотников нашли на территории лесополосы опорные пункты и живую силу боевиков из армии киевского режима. Далее благодаря средствам связи координаты местонахождения объектов противника были переданы на пункт управления и экипажам БМП-3. За несколько минут военнослужащие выехали на огневые позиции, где нанесли огневое поражение целям.

Экипажи бронемашин используют весь арсенал оружия: главный калибр - 100 мм, 30-мм автоматическую пушку и пулемет. Передовые отряды совместно с воздушной разведкой выявляют направление движения основных сил противника, огневые точки и укрепления. Затем в работу вступают орудия БМП. пресс-служба Минобороны РФ

Напомним, что контроль за уничтожением обнаруженных целей проводился расчетами БПЛА. Дроны в режиме реального времени передавали результаты поражения на командный пункт. После выполнения боевой задачи экипажи БМП-3 оставили огневые позиции и совершили марш в безопасный район.

Минобороны России сообщило о поражении гаубицами Д-30 украинской ДРГ.

Фото и видео: Минобороны России