Военнослужащие "Центра" выполнили задачу на СВО.

Российские Вооруженные силы управляемым снарядом "Краснополь-М2" уничтожили технику и командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующими данными с журналистами поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне. Корректировку стрельбы и контроль за ликвидацией цели противника взяли на себя операторы беспилотников "Орлан-30".

Бойцы артиллерийского подразделения уничтожили технику и командный пункт ВСУ, применив высокоточные боеприпасы "Краснополь-М2" на авдеевском направлении. пресс-служба Минобороны

Известно, что после получения координат цели от разведчиков военнослужащие расчетов самоходных артиллерийских установок 2С19 "Мста-С" оказались на огневой позиции, а затем навели боевую машину на цель и высокоточными 152-миллиметровыми боеприпасами. Целью стала замаскированная САУ М109 американского производства, находящаяся на службе у ВСУ.Следующим выстрелом российские артиллеристы уничтожили подземный командный пункт армии киевского режима.

ВСУ на донецком направлении потеряли свыше 460 военнослужащих.

Фото и видео: Минобороны России