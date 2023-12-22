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МО РФ сообщило о поражении "Краснополем" командного пункта ВСУ на авдеевском направлении

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Военнослужащие "Центра" выполнили задачу на СВО.

Российские Вооруженные силы управляемым снарядом "Краснополь-М2" уничтожили технику и командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующими данными с журналистами поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне. Корректировку стрельбы и контроль за ликвидацией цели противника взяли на себя операторы беспилотников "Орлан-30".

Бойцы артиллерийского подразделения уничтожили технику и командный пункт ВСУ, применив высокоточные боеприпасы "Краснополь-М2" на авдеевском направлении.

пресс-служба Минобороны 

Известно, что после получения координат цели от разведчиков военнослужащие расчетов самоходных артиллерийских установок 2С19 "Мста-С" оказались на огневой позиции, а затем навели боевую машину на цель и высокоточными 152-миллиметровыми боеприпасами. Целью стала замаскированная САУ М109 американского производства, находящаяся на службе у ВСУ.Следующим выстрелом российские артиллеристы уничтожили подземный командный пункт армии киевского режима.

ВСУ на донецком направлении потеряли свыше 460 военнослужащих.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: авдеевское направление, всу, краснополь-м2, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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