"Запад" не дал противнику оказаться вблизи госграницы с Россией.

Российские боевые расчеты 152-миллиметровых гаубиц "Гиацинт-Б" от "Западной" группировки сил в зоне проведения специальной военной операции поразили расчеты минометов Вооруженных сил Украины, расположенные на приграничной к территории Курской области Украине. В профильном министерстве указали на то, что целеуказание и корректировка огня артиллерии проводится при помощи дронов. Это решение позволяет военнослужащим передавать на огневые позиции сведения о результатах поражения цели противника в режиме онлайн.

Продолжают наносить огневое поражение по позициям украинских террористических формирований. На видео расчеты буксируемых гаубиц "Гиацинт-Б" поражают расчеты минометов противника, засевших в лесополосе. пресс-служба Минобороны России

Напомним, что передвижение подразделений ВСУ в круглосуточном режиме отслеживают российские операторы расчетов беспилотников. Они незамедлительно передают бойцам координаты целей для нанесения поражения врагам. Один из командиров орудия по имени Кирилл заметил, что работа ведется по личному составу, который пытается подобраться к государственной границе Украины с Россией. Однако эти попытки удается пресечь.

"Запад" отразил атаку ВСУ в районе Синьковки.

Фото и видео: Минобороны России