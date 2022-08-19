МО РФ сообщило о перехвате американских дальнобойных ракет на Украине

Установки удалось сбить в в районе Алчевска и Стаханова (ЛНР).

Российские ПВО успешно выполнили перехват двух противорадиолокационных ракет производства США ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Конашенков отметил, что ракетные установки сбили в районе Алчевска и Стаханова в ЛНР.

Кроме того, за сутки ВС РФ перехватили одну баллистическую ракету "Точка У" вблизи Юбилейного, а также 12 снарядов РСЗО HIMARS у Новой Каховки (Херсонская область) и 2 снаряда РСЗО у Топольского и Сулиговки Харьковской области.

Ранее мы сообщили о том, что командир отряда "Троя" заявил о неограниченных поставках оружия Киеву.

Видео: Минобороны России