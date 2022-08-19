Командир отряда "Троя" заявил о неограниченных поставках оружия Киеву

Владимир Новиков уточнил, что ранее число завозимого на Украину вооружения пытались скрывать.

По данным командира отряда "Троя" Владимира Новикова, Запад стал открыто поставлять на Украину вооружение в неограниченном количестве. Об этом руководитель с позывным "Алабай" сообщил в беседе с РИА Новости.

Сейчас европейские страны и США сделали поставки более массированными, чем было до этого, подчеркнул Новиков. Также он обратил внимание на то, что подобные действия не повлияют на конечный исход спецоперации.

Если раньше эти поставки как-то скрывались, то теперь это завозится в открытую, в неограниченном количестве. Владимир Новиков, командир отряда "Троя"

Ранее командир запорожского ополчения предупредил о диверсиях Киева на ЗАЭС.

Видео: Telegram / РИА Новости