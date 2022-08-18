Командир запорожского ополчения предупредил о диверсиях Киева на ЗАЭС

Владимир Новиков призвал предусматривать провокации Киева, а не опасаться их.

Командир отряда "Троя" Владимир Новиков предупредил о диверсиях Киева на Запорожской атомной электростанции. Информацией специалист поделился с журналистами "РИА Новостей", комментируя сведения о возможном прибытии миссии МАГАТЭ на режимный региональный объект. "Алабай" (позывной Новикова) уточнил, что власти Украины давно избрали для себя путь террора, поэтому точно попытаются устроить диверсии на ЗАЭС.

Не надо опасаться - их нужно предусматривать, потому что они - террористы, и они выбрали этот путь, они по нему четко идут, по методичке. То есть будут спланированные диверсии, однозначно будут. Владимир Новиков, командир "Трои"

По словам военного, украинские власти действуют как террористы, а не политики. В связи с этим Владимир Новиков призывает при подготовки инспектирования руководством МАГАТЭ объекта, брать с расчет вероятность осуществления провокаций со стороны киевского режима. Командир полагает, что реч идет о "жестких диверсиях".

Командир запорожского ополчения сообщил о наборе добровольцев.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости