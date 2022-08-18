Владимир Новиков рассказал о формировании армии против националистов.

Командир запорожского ополчения сообщил о наборе добровольцев и формировании из них собственной армии для освобождения территории от местных националистов. Соответствующее заявление в интервью журналистам "РИА Новостей" сделал командир отряда "Троя" Владимир Новиков.

Что идет набор и формирование — это никто не скрывает. Да, мы формируем сейчас освободительную армию, именно добровольческую, для освобождения Запорожского края. Владимир Новиков, глава "Трои"

Эксперт подчеркнул, что центром этого волонтерского формирования является отряд "Троя", а в ряды его бойцов набирают "духовитых" мужчин и тех, кто способен совершить "поступок". Новиков заметил, что у добровольцев должно быть четкое понимание того, что такое фашизм и для чего они вступают в отряд. При этом руководство не ставит задачу набрать одних только жителей Запорожской области. Новиков пояснил, что желающих было бы больше, если бы не мешали "трудности с перемещением".

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости