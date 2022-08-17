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ВС России уничтожили резервистов ВСУ и технику на станции Калининдорф в Херсонской области

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Игорь Конашенков рассказал о работе в Херсонской области.

Вооруженные силы России уничтожили резервистов ВСУ и технику противника на станции Калининдорф, расположенной в Херсонской области. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами от 17 августа сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

Уничтожено большое число военнослужащих резерва ВСУ, вооружения и военной техники, прибывших для разгрузки на железнодорожную станцию Калининдорф Херсонской области.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

МО РФ: более трети мобилизованных в 10-ю горно-штурмовую бригаду ВСУ дезертировали.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, игорь конашенков, калининдорф, минобороны, херсонская область
Категории: Тема дня,

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