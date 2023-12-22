Вадим Астафьев рассказал о работе "Юга" на СВО.

Российские подразделения из "Южной" группировки войск за прошедшие сутки в зоне проведения специальной военной операции на донецком направлении улучшили положение по переднему краю фронта. Военнослужащие дополнительно нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 24-й механизированной, 3-й и 92-й штурмовых бригад Вооруженных сил Украины, находящихся вблизи населенных пунктов Новое, Богдановка, Андреевка и Курдюмовка. Соответствующее заявление во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 2 марта сделал руководитель пресс-службы "Юга" Вадим Астафьев. Офицер пояснил, что задачи реализованы при помощи артиллерии и авиации. Противник лишился до 410 человек личного состава убитыми и ранеными.

Противотанковыми управляемыми ракетными комплексами и барражирующими боеприпасами поражены 2 боевые бронированные машины, 12 автомобилей. Вадим Астафьев, пресс-секретарь "Юга"

Руководитель пресс-службы заметил, что во время контрбатарейной борьбы ликвидированы две 152-миллиметровые гаубицы 2А65 "Мста-Б" и 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика" ВСУ.

"Центр" отразил 9 атак ВСУ около Новобахмутовки и Семеновки.

Фото и видео: Минобороны России