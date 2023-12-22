Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Российские подразделения "Центральной" группировки войск за последние сутки проведения специальной военной операции продолжают выполнять боевые задачи. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 29 февраля сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Офицер добавил, что при помощи артиллерии и авиации военнослужащие смогли отразить девять контратак 47, 61 механизированных бригад Вооруженных сил Украины около населенных пунктов Новобахмутовка и Семеновка. Дополнительно поражение нанесено формированиям 53,61 механизированной и 59 мотопехотной бригад противника, размещенным в районах Бердычей, Северного, Орловки и Первомайского. Бойцы ликвидировали три пункта управления беспилотниками. Противник лишился свыше 490 человек личного состава убитыми и ранеными.

Уничтожено семь танков, две БМП, в том числе одна "Бредли", четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей, три 152-мм гаубицы Д-20, 152-мм гаубица "Мста-Б", 122-мм САУ "Гвоздика" и две 122-мм гаубицы Д-30, а также три 120-мм миномёта. Александр Савчук, пресс-секретарь "Центра"

"Восток"отразил две атаки ВСУ на южнодонецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России