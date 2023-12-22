"Восток"отразил две атаки ВСУ на южнодонецком направлении

"Восточная" группировка сил российских за минувший день проведения специальной военной операции на южнодонецком направлении продолжила выполнять боевые задачи. Военнослужащим удалось отразить две атаки со стороны Вооруженных сил Украины, а также пресечь две попытки противника провести ротацию сил. Соответствующее заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 1 марта руководитель пресс-службы "Востока" Александр Гордеев.
Отражены две атаки штурмовых групп 102-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Малиновки, а также пресечены попытки противника провести ротации военнослужащих в районах Малиновки и Равнополя.
Александр Гордеев, пресс-секретарь "Востока"
Офицер заметил, что поражены опорные пункты и места скопления живой силы ВСУ в районах Урожайного, Равнополя, Угледара, Старомайорского и Гуляйполя, а также 12 пунктов временной дислокации, два пункта управления беспилотниками и полевой пункт боепитания. В обще сложности ВСУ лишились самоходной артиллерийской установки "Гвоздика", буксируемой гаубицы Д-20, трех единиц автомобильной техники и более 100 человек личного состава убитыми и ранеными.
"Центром" отражены 11 контратак ВСУ.
Фото и видео: Минобороны России
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