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МО РФ решило в разы сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях

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Александр Фомин зачитал обращение, сделанное по итогам переговоров с Украиной.

Российское министерство по обороне решило в разы сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях Украины. С соответствующим заявлением перед журналистами в Стамбуле обратился генерал-полковник, заместитель главы военного ведомства Александр Фомин. Он зачитал прессе постановление, принято по результатам российско-украинского общения.

В связи с тем, что переговоры по подготовке Договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины, а также о предоставлении Украине гарантий безопасности переходят в практическую плоскость, с учетом обсужденных в ходе сегодняшней встречи принципов…

Александр Фомин, генерал-полковник РФ

В Минобороны России подчеркнули, что решение принято ради повышения уровня взаимного доверия между Киевом и Москвой, а также для возможности дальнейшего ведения переговоров и достижения конечного итога - подписания соглашения. Россия исходит из того, что Украина формирует условия для дальнейшей нормальной работы делегаций.

Встреча Путина и Зеленского возможна одновременно с парафированием договора РФ и Украины.

Фото: ТАСС

Теги: александр фомин, владимир мединский, минобороны, переговоры, чернигов
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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