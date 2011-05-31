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МО РФ рассказало о потерях ВСУ на южнодонецком направлении

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Олег Чехов рассказал о работе "Востока" на СВО.

Вооруженные силы Украины в течение последних суток  проведения специальной военной операции потеряли на южнодонецком направлении до 135 человек личного состава.  Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 20 сентября сделал руководитель пресс-службы "Восточной" группировки сил Олег Чехов. Боевые задачи выполнялись при участии  артиллерии и авиации. Он добавил, что отражена атака штурмовой группы 110-й бригады территориальной обороны ВСУ, которая происходила вблизи Приютного на территории Запорожской области.

Кроме того, в районе Новодонецкого в ДНР пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы 38-й бригады морской пехоты противника.

Олег Чехов, глава пресс-службы "Востока"

Эксперт добавил, что нанесено поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ, размещенных в районах населенных пунктов Новомихайловка и Владимировка Донецкой Народной Республики. Противник лишился двух пикапов и гаубицы "Мста-Б".

На Купянском направлении поражен ЗРК M1097 "Avenger".

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, минобороны, олег чехов, сво, южнодонецкое направление
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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