Олег Чехов рассказал о работе "Востока" на СВО.

Вооруженные силы Украины в течение последних суток проведения специальной военной операции потеряли на южнодонецком направлении до 135 человек личного состава. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 20 сентября сделал руководитель пресс-службы "Восточной" группировки сил Олег Чехов. Боевые задачи выполнялись при участии артиллерии и авиации. Он добавил, что отражена атака штурмовой группы 110-й бригады территориальной обороны ВСУ, которая происходила вблизи Приютного на территории Запорожской области.

Кроме того, в районе Новодонецкого в ДНР пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы 38-й бригады морской пехоты противника. Олег Чехов, глава пресс-службы "Востока"

Эксперт добавил, что нанесено поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ, размещенных в районах населенных пунктов Новомихайловка и Владимировка Донецкой Народной Республики. Противник лишился двух пикапов и гаубицы "Мста-Б".

На Купянском направлении поражен ЗРК M1097 "Avenger".

Фото и видео: Минобороны России