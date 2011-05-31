Сергей Зыбинский рассказал о работе "Запада" на СВО.

"Западная" группировка сил за минувшие сутки в зоне проведения специальной военной операции уничтожила свыше 65 человек личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также зенитный ракетный комплекс M1097 Avenger американского производства на купянском направлении. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 20 сентября сделал руководитель пресс-службы "Запада" Сергей Зыбинский.

Уничтожено 2 автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная гаубица М109 Paladin производства США, две артиллерийские системы М777, гаубица Д-20. Сергей Зыбинский, глава пресс-службы "Запада"

Дополнительно авиация и артиллерия уничтожила живую силу и технику 14-й, 32-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад противника, расположеннык в районах населенных пунктов Загоруйковка, Ивановка Харьковской области, Розовка и Берестовое в Луганской Народной Республике. Около населенного пункта Гатище в Харьковской областипоражен склад боеприпасов 120-й бригады территориальной обороны ВСУ.

В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России