Российские военнослужащие в течение последних суток в ходе специальной военной операции продолжали выполнять боевые задачи командования на херсонском направлении. Соответствующей информацией во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 18 апреля поделился руководитель пресс-службы "Днепра" Роман Кодрян. Офицер подчеркнул, что потери Вооруженных сил Украины составили до 35 человек живой силы, пять единиц автомобильной техники и одна 122-миллиметровая гаубица Д-30.
Нанесено огневое поражение живой силе и технике 126-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Казацкое, Берислав и Николаевка Херсонской области.
Роман Кодрян, пресс-секретарь "Днепра"
Минобороны России сообщило об уничтожении опорного пункта ВСУ на южнодонецком направлении.
Фото и видео: Минобороны России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все