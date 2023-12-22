Роман Кодрян рассказал о работе "Днепра" на СВО.

Российские военнослужащие в течение последних суток в ходе специальной военной операции продолжали выполнять боевые задачи командования на херсонском направлении. Соответствующей информацией во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 18 апреля поделился руководитель пресс-службы "Днепра" Роман Кодрян. Офицер подчеркнул, что потери Вооруженных сил Украины составили до 35 человек живой силы, пять единиц автомобильной техники и одна 122-миллиметровая гаубица Д-30.

Нанесено огневое поражение живой силе и технике 126-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Казацкое, Берислав и Николаевка Херсонской области. Роман Кодрян, пресс-секретарь "Днепра"

Минобороны России сообщило об уничтожении опорного пункта ВСУ на южнодонецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России