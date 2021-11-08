МО РФ: расчет ударного дрона уничтожил опорный пункт ВСУ

Задача выполнена силами "Юга" на СВО.

Российский боевой расчет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) обнаружил и уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что задачи выполняются военнослужащими из мотострелковой бригады при "Южной" группировке войск. Точечные удары по объектам армии киевского режима совершались при помощи дронов-камикадзе.

Поразили пехоту ВСУ, которая укрывалась в одном из полуразрушенных зданий частного сектора. Также в прилегающей лесополосе был обнаружен и поражен опорный пункт противника. пресс-служба Минобороны РФ

Военнослужащие добавили, что что операторы FPV-дронов в круглосуточном режиме осуществляют разведку территории, на которых разместились позиции ВСУ. Информация, получаемая с БПЛА в режиме реального времени помогает уверенному продвижению отечественных штурмовых подразделений, а также корректировать огонь артиллерии.

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Фото и видео: Минобороны России