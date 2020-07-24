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МО РФ: ракеты "Искандер" в Харьковской области ударили по дислокации "Кракен"

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Цель ликвидирована в районе Богодухова.

Ракетами "Искандер" в Харьковской области нанесен удар высокоточным оружием по пункту временной дислокации формирования "Кракен". Об этом в рамках регулярного утреннего брифинга с журналистами от 30 июля рассказал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант подчеркнул, что в рамках миссии военные ликвидировали свыше 30 местных националистов, а также десять единиц боевой техники противника.

Ракетами "Искандер" в районе города Богодухова нанесен удар по пункту формирования "Кракен", оборудованному в ангарах местного мясокомбината. 

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

"Искандер-М" является отечественным оперативно-тактическим ракетном комплексом. Установка необходима Минобороны РФ для поражения вражеских противовоздушных и противоракетных систем, а также прикрытия важных объектов при максимальной дальности до 500 километров.

"Кракен" - запрещенная на территории РФ нацистская, террористическая и экстремистская организация.

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Фото и видео: Минобороны России

Теги: богодухов, игорь конашенков, искандер, минобороны, харьковская область
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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