Американский обозреватель шокировала гостей эфира, высказав свое мнение о СВО.

Американский общественно-политический обозреватель Энн Коултер на телевизионном ток-шоу известного британского телеведущего Пирса Моргана шокировала аудиторию в студии своим выступлением о проведении специальной военной операции на Украине. Девушка обвинила руководство Североатлантического военного альянса в конфликте с Россией, что и привело, по ее мнению, к кризису. Она считает, что Запад должен перестать оказывать киевскому режиму поддержку.

Я не защищаю президента России Путина, но почему американцам и британцам должно быть до этого дело? У нас свои проблемы. Украина исторически была зоной влияния Российской империи. Энн Коултер, журналистка

Эксперт полагает, что после распада Советского Союза в военном альянсе НАТО нет никакого смысла. Коултер добавила, что при этом "мы продолжаем покушаться". Обозреватель напомнила, что Вашингтон слишком долго унижал русских и лез не в свои дела. При этом Владимир Путин был первым из мировых лидеров, которые позвонили президенту США после теракта 11 сентября для выражения своих соболезнований.

Минобороны России заявило о разгроме эшелона, перевозившего батальон президента Украины.

Фото и видео: Express.co.uk

