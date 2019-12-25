Игорь Конашенков сообщил о ликвидации более 150 националистов.

Российское министерство по обороне заявило о разгроме эшелона, перевозившего штурмовой батальон первой отдельной бригады украинского президента Владимира Зеленского. По данным официального представителя военного ведомства РФ, Вооруженные силы РФ высокоточным оружием нанесли удар по объекту в Красноармейске Донецкой народной республики. Ракеты воздушного базирования уничтожили свыше 150 местных националистов.

Вечером 28 июля прямым попаданием разгромлен воинский железнодорожный эшелон на станции Красноармейск, перевозивший элитный штурмовой батальон президента Украины. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

На месте миссии, проводимой в рамках специальной военной операции России, ещё около 250 украинских боевиков получили ранения различной степени тяжести. Военные вывели из строя всю боевую технику, которая находилась в составе эшелона.

МО РФ: ВКС уничтожили самолет МиГ-29 Украины и две РЛС США АN/TPQ-36А и АN/TPQ-37.

Фото и видео: Минобороны России