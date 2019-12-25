МО РФ: ВКС уничтожили самолет МиГ-29 Украины и две РЛС США АN/TPQ-36А и АN/TPQ-37

Игорь Конашенков сообщил о ликвидации борта ВСУ над Кривым Рогом.

Воздушно-космические силы России уничтожили самолет МиГ-29 Вооруженных Украины и две радиолокационные станции США АN/TPQ-36А и АN/TPQ-37, которые используются киевским режимом для осуществления контрбатарейной борьбы. Об этом утром 30 июля в рамках регулярного брифинга с журналистами рассказал официальный представитель Министерства по обороне России Игорь Конашенков.

В районе Кривого Рога истребительной авиацией ВКС России уничтожен самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. В районе населенного пункта Никифоровка ДНР уничтожена РЛС АN/TPQ-36А производства США. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт добавил, что на территории Херсонской области, в районе населенного пункта Нововоронцовка ВКС РФ поразили высокоточным оружием американскую РЛС контрбатарейной борьбы АN/TPQ-37. В общей сложности за время в рамках проведения специальной военной операции отечественная авиация, ракетные войска и артиллерия за последние сутки уничтожили свыше 260 целей ВСУ.

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Фото и видео: Минобороны России