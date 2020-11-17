МО РФ пообещало ударить по военным объектам в Киеве из-за диверсий

Игор Конашенков сообщил о попытках ВСУ ударить по объектам на территории России.

МО РФ пообещало ударить по военным объектам в Киеве, если ВСУ продолжат попытки диверсий. Соответствующее заявление перед журналистами в рамках регулярного вечернего брифинга от 13 апреля сделал официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. Эксперт подчеркнул, что атака будет совершена по украинским центрам принятия решений в том случае, если власти соседнего государства и Вооруженные силы Украины не исключат из своей политики диверсии и нанесение ударов по инфраструктуре и территории России.

Если такие случаи продолжатся, то ВС РФ будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

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Фото и видео: Минобороны России

