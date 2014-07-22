Вучич: Сербия купила у Китая ЗРК FK-3 для защиты своей страны

Президент страны оценил заявления главы Черногории и премьера Косово об опасности Белграда доя НАТО.

Президент Александр Вучич заявил, что Сербия совершенно легально купила у Китая зенитно-ракетные комплексы FK-3 ( HQ-22) для противовоздушной обороны своей страны. на текущий момент военная сделка уже проведена. Политик добавил, что покупка совершена транспарентно. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках интервью для местного журнала Informer. Политик прокомментировал прессе "откровенно враждебные" заявления премьер-министра непризнанного региона Косова Альбина Кути и лидера Черногории Мило Джукановича .

…Они сказали, что мы китайские и русские - не знаю, как это связано с Россией, - союзники, и что мы угрожаем миру в регионе. Мы полностью окружены территориями НАТО, и как мы им угрожаем защитным оружием - они сами не могут сказать. Александр Вучич, президент Сербии

Лидер республики подчеркнул в своем видеообращении, что Сербия горда тем фактом, что может самостоятельно защищать себя, а также, что от имени Белграда этого не будет делать НАТО. Вучич заметил, что в цирковых выступлениях встречаются любые животные, кроме волка-одиночки, а Сербия, "скорее, готова принять роль волка-одиночки, чем стать "бесстыжей гиеной" или "навозной мухой". Лидер страны призвал иностранных коллег заниматься своими проблемами, криминалом и бедственным экономическим положением, а соседнее государство оставить в покое.

Сербия запросит РФ и НАТО по инциденту с истребителем, летевшим под гражданским лайнером.

Фото и видео: informer.rs

