"Запад" выполнил задание на СВО.

Российское министерство по обороне опубликовало кадры уничтожения ударом двух ракет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" района восстановления боеспособности подразделений 32-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины на территории Харьковской области. Специалисты добавили, что оператор разведывательного беспилотника передал коллегам координаты групповой цели противника. В результате пункт боевого управления был атакован и успешно уничтожен.

Место дислoкации личного состава и военной техники нaционалистов в лесном мaссиве было выявлено расчетом беспилoтного летательного аппарaта группировки войск "Запад" в ходе вeдния разведки. пресс-служба Минобороны РФ

"Восток" улучшил положение на южнодонецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России