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"Восток" улучшил положение на южнодонецком направлении

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Александр Гордеев рассказал о работе "Востока" на СВО.

Военнослужащие из российской "Восточной" группировки сил сорвали попытку усиления передовых позиций Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. Такое заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 30 марта руководитель пресс-службы "Востока" Александр Гордеев. Военнослужащий подчеркнул, что активные действия позволили улучшить положение по переднему краю. Дополнительно солдаты отразили контратаку формирований 127-й бригады территориальной обороны  Вооруженных сил Украины, находившейся в районе Приютного. 

Ударами бомбардировочной авиации, огнем артиллерии, тяжелыми огнеметными системами поражены опорные пункты и места скопления живой силы и техники 128-й бригады теробороны в районах Макаровки и Урожайного. 

Александр Гордеев, пресс-секретарь "Востока"

Противник потерял до 90 человек личного состава убитыми и ранеными, станцию радиоэлектронной борьбы "Нота" и две единицы автомобильной техники.

"Центр" нанес удары по ВСУ около Бердычей, Тоненького, Первомайского.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: александр гордеев, всу, минобороны, сво, южнодонецкое направление
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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