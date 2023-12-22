Александр Гордеев рассказал о работе "Востока" на СВО.

Военнослужащие из российской "Восточной" группировки сил сорвали попытку усиления передовых позиций Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. Такое заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 30 марта руководитель пресс-службы "Востока" Александр Гордеев. Военнослужащий подчеркнул, что активные действия позволили улучшить положение по переднему краю. Дополнительно солдаты отразили контратаку формирований 127-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины, находившейся в районе Приютного.

Ударами бомбардировочной авиации, огнем артиллерии, тяжелыми огнеметными системами поражены опорные пункты и места скопления живой силы и техники 128-й бригады теробороны в районах Макаровки и Урожайного. Александр Гордеев, пресс-секретарь "Востока"

Противник потерял до 90 человек личного состава убитыми и ранеными, станцию радиоэлектронной борьбы "Нота" и две единицы автомобильной техники.

"Центр" нанес удары по ВСУ около Бердычей, Тоненького, Первомайского.

Фото и видео: Минобороны России