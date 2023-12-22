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"Центр" нанес удары по ВСУ около Бердычей, Тоненького, Первомайского

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Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Российские боевые подразделения "Центральной" группировки Вооруженных сил страны за последние сутки проведения специальной военной операции продолжают выполнять задачи командования. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 30 марта сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Офицер заметил, что авиация и артиллерия нанесли огневое поражение формированиям 47, 59 механизированных и 25 воздушно-десантной бригад Вооруженных сил Украины, находившихся в районах населенных пунктов Бердычи, Тоненькое, Первомайское. 

Огневое поражение нанесено по 37 опорным пунктам, около 100 позициям полевой артиллерии и двум пунктам управления противника.

Александр Савчук, пресс-секретарь "Центра"

В рамках контрбатарейной борьбы военнослужащими ликвидированы две гаубицы Д-30, 120-миллиметровых миномёт и самоходная артиллерийская установка "Панцергаубица-2000" немецкого производства. Противник лишился 305 человек живой силы убитыми и ранеными, трех бронированных машин и четырех единиц автомобильной техники. Дополнительно средства противовоздушной обороны уничтожили три снаряда реактивной системы залпового огня "Хаймерс" американского производства.

Расчет "Гиацинт-Б" нанес удары по позициям ВСУ на Белгородском направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: александр савчук, всу, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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