МО РФ показало кадры уничтожения танка Leopard на запорожском направлении

Российское министерство по обороне опубликовало видеозапись с моментом уничтожения с помощью FPV-дрона танка Leopard немецкого производства, которым пользовались Вооруженные силы Украины на запорожском направлении. Боевая задача выполнена бойцами ВС РФ в ходе проведения специальной военной операции
Операторами FPV-дронов точным ударом была уничтожена боевая машина, поставляемая странами НАТО в ВСУ, при попытке атаковать позиции российских подразделений.
пресс-служба МО РФ
Российские военные нанесли огневое поражение по 160 целям ВСУ.
Фото и видео: Минобороны России
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