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МО РФ показало кадры уничтожения танка Leopard на запорожском направлении

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Боевая задача выполнена на СВО.

Российское министерство по обороне опубликовало видеозапись с моментом уничтожения с помощью FPV-дрона танка Leopard немецкого производства, которым пользовались Вооруженные силы Украины на запорожском направлении. Боевая задача выполнена бойцами ВС РФ в ходе проведения специальной военной операции

Операторами FPV-дронов точным ударом была уничтожена боевая машина, поставляемая странами НАТО в ВСУ, при попытке атаковать позиции российских подразделений.

пресс-служба МО РФ

Российские военные нанесли огневое поражение по 160 целям ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: leopard, запорожское направление, минобороны, танки
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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