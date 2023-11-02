МО РФ показало кадры уничтожения танка Leopard на запорожском направлении

Боевая задача выполнена на СВО.

Российское министерство по обороне опубликовало видеозапись с моментом уничтожения с помощью FPV-дрона танка Leopard немецкого производства, которым пользовались Вооруженные силы Украины на запорожском направлении. Боевая задача выполнена бойцами ВС РФ в ходе проведения специальной военной операции

Операторами FPV-дронов точным ударом была уничтожена боевая машина, поставляемая странами НАТО в ВСУ, при попытке атаковать позиции российских подразделений. пресс-служба МО РФ

Российские военные нанесли огневое поражение по 160 целям ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России