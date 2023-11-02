Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Российские военнослужащие из "Центральной" группировки сил за последние сутки проведения специальной военной операции нанесли огневое поражение по 160 целям Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 2 ноября сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Офицер заметил, что бомбардировочная авиация совершила удары по двум командно-наблюдательным пунктам противника, а артиллерия также атаковала штурмовые группы 67-й механизированной бригады ВСУ, размещенные в районе Серебрянского лесничества.

В ходе контрбатарейной борьбы вскрыты и подавлены около 30 артиллерийских расчетов ВСУ. Александр Савчук, пресс-секретарь "Центра"

Летчики группировки "Запад" уничтожили две переправы ВСУ через реку Оскол.

Фото и видео: Минобороны России