Российские военнослужащие из "Центральной" группировки сил за последние сутки проведения специальной военной операции нанесли огневое поражение по 160 целям Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 2 ноября сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Офицер заметил, что бомбардировочная авиация совершила удары по двум командно-наблюдательным пунктам противника, а артиллерия также атаковала штурмовые группы 67-й механизированной бригады ВСУ, размещенные в районе Серебрянского лесничества.
В ходе контрбатарейной борьбы вскрыты и подавлены около 30 артиллерийских расчетов ВСУ.
Александр Савчук, пресс-секретарь "Центра"
Летчики группировки "Запад" уничтожили две переправы ВСУ через реку Оскол.
Фото и видео: Минобороны России
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