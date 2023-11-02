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Летчики группировки "Запад" уничтожили две переправы ВСУ через реку Оскол

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Сергей Зыбинский рассказал о работе "Запада" на СВО.

Российская боевая оперативно-тактическая авиация подразделений "Западной" группировки российских войск уничтожили на купянском направлении за последние сутки проведения специальной военной операции ликвидировала в Харьковской области две переправы через реку Оскол, наведённые Вооруженными силами Украины.  Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 2 ноября сделал руководитель пресс-службы "Запада" Сергей Зыбинский. 

Экипажи уничтожили две переправы через реку Оскол и нанесли удары по пунктам временной дислокации и пунктам управления 43-ей механизированной. 68-ой егерской бригад и 141-й резервной стрелковой бригады у Чернищины, Копанки и Куриловки.

Сергей Зыбинский, пресс-секретарь "Запада"

При помощи артиллерии, авиации и тяжелых огнеметных систем военнослужащие отразили две атаки штурмовых групп 57-й отдельной мотопехотной бригады противника, размещенных в районе Синьковки. В рамках  контрбатарейной борьбы поражены два артиллерийских орудия М777 американского производства, две самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", самоходные артиллерийские установки АS90 и Krab польского производства, гаубица "Мста-Б" и два минометных расчета , размещенных вблизи Шейковки, Кутьковки, Копанки, Ивановки и урочища Кринички. ВСУ лишились порядка 240 человек личного состава, пункта управления беспилотниками, пункта боепитания, двух дронов.

Минобороны: российские войска сорвали шесть попыток ротации подразделений ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, купянское направление, минобороны, оскол, сво, сергей зыбинский
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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