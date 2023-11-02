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Минобороны: российские войска сорвали шесть попыток ротации подразделений ВСУ на Южно-Донецком направлении

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Попытки ротаций войск противника были сорваны при поддержке артиллерии.

Вооруженные силы России сорвали шесть попыток ротации подразделений украинских войск на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.

Попытки ротаций войск противника были сорваны при поддержке артиллерии в районах Новомихайловки, севернее Никольского, Новодонецкого, Старомайорского и Малиновки. В результате боевых действий уничтожена живая сила и автомобильная техника ВСУ. Кроме того, российские войска уничтожили БМП в районе Елизаветовки и танк в районе Равнополь.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчета ЗРК "Тор-М2".

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, вооруженные силы украины, минобороны россии, ротация
Категории: Лента новостей, Новости России,

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