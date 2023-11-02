Минобороны: российские войска сорвали шесть попыток ротации подразделений ВСУ на Южно-Донецком направлении

Попытки ротаций войск противника были сорваны при поддержке артиллерии.

Вооруженные силы России сорвали шесть попыток ротации подразделений украинских войск на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.

Попытки ротаций войск противника были сорваны при поддержке артиллерии в районах Новомихайловки, севернее Никольского, Новодонецкого, Старомайорского и Малиновки. В результате боевых действий уничтожена живая сила и автомобильная техника ВСУ. Кроме того, российские войска уничтожили БМП в районе Елизаветовки и танк в районе Равнополь.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчета ЗРК "Тор-М2".

Видео: Минобороны России