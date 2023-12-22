Артиллерия выполнила задачу при поддержке разведки.

Боевой расчет российской гаубицы "Мста-Б" от Южного военного округа уничтожил минометный расчет Вооруженных сил Украины на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Военнослужащие уточнили, что артиллерия вела огонь с закрытой позиции при помощи осколочно-фугасных снарядов. Объекты противника находились на дальности в 12 километров. Цели были выявлены при помощи разведки. Также разведывательные подразделения, размещенные поблизости от вражеских пунктов, помогли скорректировать стрельбу.

Артиллерийский расчет 152-мм буксируемой гаубицы "Мста-Б" отдельной артиллерийской бригады Южной группировки войск на донецком направлении уничтожил минометный расчет ВСУ, который украинские националисты развернули в промзоне. пресс-служба Минобороны РФ

В результате расчет 120-мм миномета ВСУ был уничтожен прямым попаданием вместе с боевым комплектом. После завершения миссии российские артиллеристы произвели маскировку орудий, покинули позиции и укрылись в блиндажах. При необходимости специалисты также проводят противоогневые маневры и оперативно меняют огневую позицию.

"Запад" нанс поражение ВСУ в районах Синьковки и Песчаного.

Фото и видео: Минобороны России