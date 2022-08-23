МО РФ: батальон 66-й мехбригады ВСУ в районе Новомихайловки утратил боеспособность

Игорь Конашенков рассказал о том, что противник сбежал с поля сражения.

Российское министерство по обороне рассказало о том, что второй батальон 66-й механической бригады Вооруженных сил Украины в районе Новомихайловки утратил боеспособность. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга от 23 августа сделал официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что из-за больших потерь в личном составе противник оставил огневые позиции и ушли в неизвестном направлении.

В результате больших потерь в районе населенного пункта Новомихайловка утратил боеспособность 2-й механизированный батальон 66-й механизированной бригады ВСУ. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

МО РФ: завершается освобождение населенного пункта Марьинка.

Фото и видео: Минобороны России