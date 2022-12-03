МО РФ: авиация и артиллерия ВС России остановили атаки ВСУ на южнодонецком направлении

Игорь Конашенков рассказал о ходе СВО по направлению.

Российское министерство по обороне рассказало о том, что штурмовая авиация и артиллерия Вооруженных сил России за последние сутки проведения специальной военной операции остановили атаки ВСУ на южнодонецком направлении. Соответствующей информацией в рамках регулярного брифинга с журналистами от 3 декабря поделился официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант пояснил, что боевые подразделения противника были отброшены на исходные позиции в регионе.

На южнодонецком направлении противник предпринимал попытки контратаковать в районах населенных пунктов Сладкое, Шевченко и Новомайорское Донецкой Народной Республики. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт добавил, что потери личного состава противника на данном направлении составили более 40 военнослужащих убитыми и ранеными. Дополнительно были поражены две боевые машины пехоты и пять единиц автомобильной техники ВСУ.

МО РФ заявило об остановке попыток ВСУ восстановить положение войск на направлении Донецка.

Фото и видео: Минобороны России