Михаил Мизинцев сообщил о военных преступлениях на Украине.

В Мариуполе нашли тела жертв украинских нацистов со следами пыток. Об этом журналистам рассказал начальник российского Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев. Генерал-полковник уточнил, что погибшее гражданское население находилось в подвалах зданий, расположенных на территории города. Кожа жертв была изрисована свастиками.

В подвалах зданий города Мариуполя, освобожденных от националистов, обнаружены тела гражданских лиц со следами зверских пыток и вырезанными неонацистскими символами и свастикой. Михаил Мизинцев, генерал-полковник РФ

Эксперт уточнил, что спасенные из города мирные украинские жители подтверждают факты того, что местные неонацисты, зная, что в подвалах находятся женщины и дети, все равно намеренно забрасывали дома гранатами.

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Фото: Минобороны России