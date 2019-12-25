Михаил Мизинцев рассказал о нацизме среди военных Украиныю

МО РФ: воинские подразделения с символикой Третьего рейха действуют в составе ВСУ. Такое заявление сделал руководитель российского национального центра управления обороной Михаил Мизинцев. генерал-полковник уточнил, что на территории соседнего государства террор и геноцид собственного населения уже стал нормой. По мнению эксперта, неонацисты ликвидируют на своем пути все то, что не соответствует их "бесчеловечным понятиям".

Всеобъемлющая поддержка со стороны США и целого ряда стран ЕС развязала руки нацизму…подразделения с символикой Третьего рейха действуют в составе национальных вооруженных сил и воинских формирований. Михаил Мизинцев, генерал-полковник РФ

Представитель Минобороны РФ уточнил, что жертвами украинских неонацистов становятся старики и женщины, а дети уже раннего возраста подвергаются жесткой пропаганде идеологии нацизма. Это необходимо противникам для реализации задачи по превращению их в последователей Бандеры.

МО РФ: националисты из минометов обстреляли очереди у пунктов выдачи помощи.

Фото: Минобороны России

