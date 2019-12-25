Михаил Мизинцев рассказал о действиях противника против гражданского населения.

МО РФ: националисты из минометов обстреляли очереди у пунктов выдачи помощи: продовольствия и питьевой воды, банкоматов и магазинов под Харьковом. Такое заявление сделал начальник российского национального центра по управлению обороной Михаил Мизинцев. Поданным от генерал-полковника РФ, жертвами стали трое местных жителей. Еще более десяти человек пострадали.

В пригороде Харькова боевики из минометов, установленных на так называемых бандер-мобилях, обстреляли места массового скопления мирного населения - очереди. Михаил Мизинцев, генерал-полковник РФ

Представитель Минобороны РФ подчеркнул, что российские военные продолжают тщательно фиксировать и другие военные преступления, совершаемые местными националистами по отношению к гражданскому населению.

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Фото: Минобороны России

