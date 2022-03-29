ВС России уничтожили украинский БМП в окопе

Съемка делана с беспилотника.

ВС России высокоточным боеприпасом уничтожили украинский БМП в окопе. Об этом рассказали представители российского министерства по обороне. Ролик размещен в аккаунте военного ведомства в социальных сетях. По данным специалистов, зрители увидели кадры объективного контроля за ликвидацией опорного пункта украинских войск с огневой позицией БМП. Видео сделано с борта беспилотника, барражирующего в районе мишени. Дрон засек позицию ВСУ.

Расчёт беспилотного летательного аппарата установил расположение огневой позиции и обеспечил наведение высокоточного боеприпаса. Точным попаданием укреплённый блок-пост с БМП ВСУ был уничтожен. пресс-служба Минобороны РФ

Напомним, что Вооруженные силы России начали специальную военную операцию на Украине утром 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин назвал целью миссии защиту людей Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима.

Украинские нацбаты строили в Мариуполе баррикады из гражданских автобусов.

Фото и видео: Минобороны России