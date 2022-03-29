Транспорт использовался для прикрытия вместо эвакуации населения.

Украинские нацбаты строили в Мариуполе баррикады из гражданских автобусов. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей" в собственном Telegram-канале. Они показали на ролике пострадавшие транспортные средства, на которых ранее ездили жители украинского города Мариуполя. Корреспонденты подчеркнули, что вместо баррикад местных жителей можно было эвакуировать из опасной зоны по гуманитарным коридором.

Это вот они из автобусов баррикады выстраивали (корреспондент, обращаясь к военным ДНР)? Так на этих автобусах вывозить людей бы, а (боевики "Азова") выстроили баррикады. журналист

Боец из Донецкой Народной республики ответил коллеге о том, что "они из людей живой щит сделали". Далее специалист пояснил, что подобные препятствия расставлены по всему городу. При этом сгоревшие автобусы стали одной из отличительных черт действий украинских националистов из "Азова" (радикальное движение, запрещено в РФ, против бойцов возбуждено уголовное дело)

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости