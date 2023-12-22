Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Российские подразделения "Центральной" группировки войск на донецком направлении за последние сутки проведения специальной военной операции на краснолиманском направлении продолжают выполнять боевые задачи. Вооруженные силы Украины лишились свыше 130 человек убитыми и ранеными после серии артиллерийских ударов и расчетов тяжелых огнеметных систем. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 30 января сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук.

Нанесено огневое поражение по 93 целям, в том числе 4 опорным пунктам, 4 районам скопления техники и более 50 районам сосредоточения живой силы и огневых средств противника около Ямполовки, Григоровки, Дроновки и Серебрянского лесничества. Александр Савчук, пресс-секретарь "Центра"

Офицер добавил, что вблизи населенного пункта Червоная Диброва военнослужвщие отразили две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ. Удалось ликвидировать один танк и один пикап противника.

Минобороны: российские войска отразили три атаки штурмовых групп ВСУ на Донецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России