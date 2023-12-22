Российские подразделения "Центральной" группировки войск на донецком направлении за последние сутки проведения специальной военной операции на краснолиманском направлении продолжают выполнять боевые задачи. Вооруженные силы Украины лишились свыше 130 человек убитыми и ранеными после серии артиллерийских ударов и расчетов тяжелых огнеметных систем. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 30 января сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук.
Нанесено огневое поражение по 93 целям, в том числе 4 опорным пунктам, 4 районам скопления техники и более 50 районам сосредоточения живой силы и огневых средств противника около Ямполовки, Григоровки, Дроновки и Серебрянского лесничества.
Александр Савчук, пресс-секретарь "Центра"
Офицер добавил, что вблизи населенного пункта Червоная Диброва военнослужвщие отразили две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ. Удалось ликвидировать один танк и один пикап противника.
Минобороны: российские войска отразили три атаки штурмовых групп ВСУ на Донецком направлении.
Фото и видео: Минобороны России
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