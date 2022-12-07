МО РФ: ВКС России сбили украинский Су-24

Игорь Конашенков рассказал о работе истребительной авиации на СВО.

Воздушно-коммические силы России за последние сутки проведения специальной военной операции сбили в воздушном пространстве Донецкой народной республики украинский боевой бомбардировщик Су-24. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 7 декабря сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что операция выполнена в районе местного населенного пункта Артемовка.

Истребительной авиацией сбит в воздухе самолет Су-24 воздушных сил Украины. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

В общей сложности с начала СВО на Украине военными России уничтожены 341 самолет, 180 вертолетов, 2638 беспилотных летательных аппаратов, 392 зенитных ракетных комплекса, 7020 танков.

ВС России на Донецком направлении отразили контратаку украинских войск.

Фото и видео: Минобороны России

