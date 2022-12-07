ВС России на Донецком направлении отразили контратаку украинских войск

Игорь Конашенков рассказал об уничтожении 40 человек ВСУ в регионе.

Вооруженные силы России на Донецком направлении за последние сутки проведения специальной военной операции отразили контратаку Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 7 декабря сделал официальный представитель российского министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что ликвидировано свыше 40 человек из личного состава ВСУ, а также три боевые бронированные машины противника и один пикап.

Сорваны попытки ВСУ контратаковать в районах населенных пунктов Перше Травня, Курдюмовка, Клещеевка и Майорск Донецкой народной республики. За сутки на данном направлении уничтожено более 40 украинских военнослужащих. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

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Фото и видео: Минобороны России