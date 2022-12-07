Минобороны: ВС России поразили пункт временной дислокации наемников в Харьковской области

Игорь Конашенков рассказал об операции вблизи села Боровское.

Вооруженные силы России за последние сутки проведения специальной военной операции поразили пункт временной дислокации иностранных наемников, находящихся на территории Харьковской области, в районе села Боровское. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 7 декабря сделал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что противник из киевского режима также лишился некоторого западного вооружения, отправленного Вооруженным силам Украины в качестве военной помощи.

В результате удара по пункту восстановления техники ВСУ в районе населенного пункта Малотарановка Донецкой Народной Республики уничтожена боевая машина системы РСЗО HIMARS и 48 реактивных снарядов к ней. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

На территории ДНР и Харьковской области российские военнослужащие уничтожили две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50.

Минобороны: ВС России на Краснолиманском направлении уничтожили 130 украинских военных.

Фото и видео: Минобороны России