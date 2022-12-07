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Минобороны: ВС России на Краснолиманском направлении уничтожили 130 украинских военных

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Игорь Конашенков рассказал о ходе СВО за день.

Вооруженные силы России за последние сутки проведения специальной военной операции на Краснолиманском направлении уничтожили 130 украинских военнослужащих. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 7 декабря сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что военные продолжают наступательные действия в регионе, а также занимают более выгодные позиции и рубежи.

Огнем российской артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации за сутки уничтожено более 130 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и автомобиль.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Более 70 ракет HIMARS уничтожены при ударе по складу в Кривом Роге.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, игорь конашенков, краснолиманское направление, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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