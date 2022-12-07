Минобороны: ВС России на Краснолиманском направлении уничтожили 130 украинских военных

Вооруженные силы России за последние сутки проведения специальной военной операции на Краснолиманском направлении уничтожили 130 украинских военнослужащих. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 7 декабря сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что военные продолжают наступательные действия в регионе, а также занимают более выгодные позиции и рубежи.
Огнем российской артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации за сутки уничтожено более 130 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и автомобиль.
Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ
Более 70 ракет HIMARS уничтожены при ударе по складу в Кривом Роге.
Фото и видео: Минобороны России
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