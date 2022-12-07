Российские военные уничтожили в Кривом Роге две РСЗО MLRS и 70 ракет HIMARS

Более 70 ракет реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства уничтожены Вооруженными силами России при ракетном ударе по складу с боеприпасами в Кривом Роге. Соответствующей информацией с журналистами в ходе регулярного брифинга от 7 декабря поделился официальный представитель российского министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант пояснил, что атака совершена на комбинат ArcelorMittal. Там же военные ликвидировали две пусковые установки РСЗО MLRS. Нападение на военный, ракетно-артиллерийский объект противника производилось высокоточным оружием наземного базирования.
По подтвержденной информации в одном из цехов металлургического комбината ArcelorMittal в городе Кривой Рог уничтожено более 70 ракет реактивной системы залпового огня HIMARS, две пусковые установки РСЗО MLRS.
Игорь Конашенков, -генерал-лейтенант РФ
Эксперт добавил, что четыре установки РСЗО MLRS противника получили критические повреждения.
Минобороны Украины заявило, что не планирует дополнительную мобилизацию.
Фото и видео: Минобороны России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все