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Российские военные уничтожили в Кривом Роге две РСЗО MLRS и 70 ракет HIMARS

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ВС РФ атаковали комбинат ArcelorMittal.

Более 70 ракет реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства уничтожены Вооруженными силами России при ракетном ударе по складу с боеприпасами в Кривом Роге. Соответствующей информацией с журналистами в ходе регулярного брифинга от 7 декабря поделился официальный представитель российского министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант пояснил, что атака совершена на комбинат ArcelorMittal. Там же военные ликвидировали две пусковые установки РСЗО MLRS. Нападение на военный, ракетно-артиллерийский объект противника производилось высокоточным оружием наземного базирования.

По подтвержденной информации в одном из цехов металлургического комбината ArcelorMittal в городе Кривой Рог уничтожено более 70 ракет реактивной системы залпового огня HIMARS, две пусковые установки РСЗО MLRS.

Игорь Конашенков, -генерал-лейтенант РФ

Эксперт добавил, что четыре установки РСЗО MLRS противника получили критические повреждения. 

Минобороны Украины заявило, что не планирует дополнительную мобилизацию.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: arcelormittal, himars, игорь конашенков, кривой рог, минобороны, рсзо, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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