МОТ: полтора миллиарда человек могут остаться без средств из-за пандемии

300 миллионов человек могут остаться без работы по всему миру.

Более 1,6 миллиарда человек могут остаться без средств из-за пандемии коронавируса. Такими прогнозами делятся в Международной организации труда, свежий доклад которой опубликован накануне.

По их данным, больше 300 миллионов человек могут остаться без работы по всему миру. Прошлый прогноз МОТ предрекал цифру в 195 миллионов человек. Теперь оценки пересмотрены в худшую сторону. Организация считает, что без работы к началу июля могут остаться 305 миллионов человек.

Сообщается, что первый месяц мирового кризиса привёл к сокращению доходов неофициально устроенных сотрудников на 60%. На 81% сократились доходы африканцев и жителей Американского континента. На 21,6% у граждан в государствах Азиатско-Тихоокеанского региона, на 70% - в Европе и Центральной Азии.

МОТ приводит данные, по которым 436 миллионов бизнесов сталкиваются со сбоями в работе. 232 из них работают в сфере торговли, 111 миллионов — в обрабатывающей промышленности, 51— в гостиничном бизнесе или общественном питании, 42 миллиона — в сфере недвижимости.

Ранее Ректор ВШЭ предрёк обеднение среднего класса в России.