Фонд памяти Виктора Цоя прекратил существование в Петербурге

Фонд Цоя тихо ушёл в небытие, оставив после себя только бронзового кумира.

В Петербурге официально прекратил существование фонд памяти Виктора Цоя. Изменения в ЕГРЮЛ зафиксировал сервис Rusprofile — статус организации сменился на "ликвидирована".

Организация была зарегистрирована в 2009 году. Последние несколько лет фонд подавал в налоговую нулевую отчётность, а на его счетах не было средств. С 2022 года юридическое лицо перестало направлять в ФНС и бухгалтерские сведения, что указывает на полное отсутствие деятельности.

Как ранее сообщала "КП-Петербург", учредитель фонда Светлана Власова создавала его ради сбора средств и проведения бюрократических процедур, необходимых для установки памятника Виктору Цою. Монумент появился в 2020 году, после чего необходимость в организации отпала — иных задач для неё так и не придумали.

Скульптура установлена возле станции метро "Проспект Ветеранов". Памятник стал исполнением последней воли матери музыканта, мечтавшей увидеть в Петербурге монумент сыну. Скульптор запечатлел Цоя в момент выступления на концерте.

Ранее Пиотровский в день рождения Цоя вспомнил о влиянии его музыки на поколения.

Фото: Telegram/Борис Пиотровский