МОК отложил сессию, посвященную выбору места проведения Олимпиады-2030

Марк Адамс подвел итоги первого дня заседания в исполкоме МОК.

Сессия Международного олимпийского комитета, на которой будет определена локация проведения зимней Олимпиады 2030 года, перенесена. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции с журналистами сделал директор МОК по вопросам коммуникаций Марк Адамс. Он выступил перед СМИ по результатам первого дня заседания исполнительного комитета.

Сессия МОК, где будет решение по Олимпиаде 2030 года, отложена c мая на сентябрь 2023 года. Будет ли сессия проведена в Мумбае, определим позднее. Марк Адамс, представитель МОК

Напомним, что Национальному олимпийскому комитету (НОК) Индии, в котором изначально должна была пройти сессия, вынесено финальное предупреждение.

Захарова: Олимпиада остается местом информборьбы Запада.

Фото и видео: YouTube IOC Media