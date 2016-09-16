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МОК отложил сессию, посвященную выбору места проведения Олимпиады-2030
Сегодня, 10:48
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МОК отложил сессию, посвященную выбору места проведения Олимпиады-2030

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Марк Адамс подвел итоги первого дня заседания в исполкоме МОК.

Сессия Международного олимпийского комитета, на которой будет определена локация проведения зимней Олимпиады 2030 года, перенесена. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции с журналистами сделал директор МОК по вопросам коммуникаций Марк Адамс. Он выступил перед СМИ по результатам первого дня заседания исполнительного комитета.

Сессия МОК, где будет решение по Олимпиаде 2030 года, отложена c мая на сентябрь 2023 года. Будет ли сессия проведена в Мумбае, определим позднее.

Марк Адамс, представитель МОК

Напомним, что Национальному олимпийскому комитету (НОК) Индии, в котором изначально должна была пройти сессия, вынесено финальное предупреждение.

Захарова: Олимпиада остается местом информборьбы Запада.

Фото и видео: YouTube  IOC Media

Теги: индия, марк адмс, мок, мумбаи, олимпиада-2030
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Спорт,

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