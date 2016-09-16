МОК отложил сессию, посвященную выбору места проведения Олимпиады-2030

Сессия Международного олимпийского комитета, на которой будет определена локация проведения зимней Олимпиады 2030 года, перенесена. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции с журналистами сделал директор МОК по вопросам коммуникаций Марк Адамс. Он выступил перед СМИ по результатам первого дня заседания исполнительного комитета.
Сессия МОК, где будет решение по Олимпиаде 2030 года, отложена c мая на сентябрь 2023 года. Будет ли сессия проведена в Мумбае, определим позднее.
Марк Адамс, представитель МОК
Напомним, что Национальному олимпийскому комитету (НОК) Индии, в котором изначально должна была пройти сессия, вынесено финальное предупреждение.
Захарова: Олимпиада остается местом информборьбы Запада.
Фото и видео: YouTube IOC Media
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